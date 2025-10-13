El juez Puente responde a la Fiscalía Europea que en el caso Koldo aún no le constan obras pagadas de fondos europeos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha respondido a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que ninguna de las obras públicas, cuya adjudicación investiga, haya comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, elemento que determinaría la competencia del ministerio público de la UE. No obstante, el magistrado se guarda las espaldas señalando que, "evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”.

Añade que, en cualquier caso, aunque en alguna de las obras se pudiesen haber comprometido fondos de procedencia europea, lo que él investiga es la eventual existencia de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios y particulares que, a través de posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de los primeros, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas. Y ello “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

La Fiscalía Europea solicitó información al juez sobre las obras bajo sospecha en la causa que instruye, para verificar si coinciden con una denuncia realizada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y poder evaluar su posible competencia y el ejercicio del derecho de avocación del asunto, algo que ya intentaron sin éxito en esta misma causa, antes de que el caso Koldo se dividiera entre la Audiencia Nacional y el Supremo, al aparecer indicios contra Ábalos, que está aforado ante la Sala Segunda.

En una providencia de ocho folios, que se ha notificado tanto a la Fiscalía Europea como a las partes personadas en la causa, Puente recuerda que el pasado 23 de septiembre abrió una pieza separada para investigar la parte referida a obras públicas, en la que están investigados Ábalos, Cerdán, el exasesor del primero Koldo García y seis empresarios, entre ellos, el comisionista Víctor de Aldama. La investigación relativa a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, mientras Ábalos estaba al frente, está mucho más avanzada, por lo que la separación del procedimiento facilitará su enjuiciamiento.

Premio económico

El juez explica que “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.

Junto a esa trama u organización, "se investiga también la posible existencia de una segunda -en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica-, que tendría también el mismo objeto", expone el juez.

La primera, "de mayor envergadura económica", estaría formada por Cerdán, Ábalos y García, "de una parte; y, de otra, por personas cuya identidad todavía no se ha esclarecido", además de por Fernando Merino, en representación de Acciona Construcción, y "cierta participación en dichos procesos de Joseba Antxon Alonso Egurrola", por Servinabar 2000.

En la segunda, estarían también Ábalos y Koldo, "en su condición de autoridades o funcionarios públicos (además, en ambos casos, de otros funcionarios, cuya eventual responsabilidad es objeto de un procedimiento distinto seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2)", así como Aldama, en su condición de comisionista, y los empresarios José Ruz (por Levantina, Ingeniería y Construcciones) y Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos).

La resolución detalla las obras públicas concretas que hasta el momento están siendo objeto de investigación, diferenciando las correspondientes a Adif y a la Dirección General de Carreteras, respecto a las que ha solicitado un informe a la Intervención General del Estado, pendiente de ser presentado.