Caso Begoña Gómez
Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.
El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo