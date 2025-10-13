Podemos ratifica a Iglesias y dice que podrían dar el Nobel de la paz "a Hitler o Stalin" porque María Corina Machado "es una golpista"

Podemos arrecia sus críticas contra la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado y suscribe las palabras del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que defendió que "se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo".

En rueda de prensa este lunes, el portavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, fue preguntado por esta cuestión, después de que Iglesias publicara en redes el siguiente mensaje: “La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…”.

En su comparecencia, el dirigente de Podemos respaldó las palabras de Iglesias y fue más allá: "Compartimos plenamente la reflexión", defendió Fernández. "Como sigan así, le darán el premio Nobel a título póstumo a Hitler o a Stalin. Este es el nivel al que llega la degradación del premio Nobel", señaló, en otro momento de la intervención.

Desde la sede de Podemos, el portavoz criticó que la organización haya dado "el premio de la paz a una golpista que está llamando a la intervención militar en Venezuela". "Para dárselo a María Corina Machado, podían también dar el premio de cuidado a los mayores a Isabel Díaz Ayuso. O podrían haber dado el premio de la ciencia a Llorente, jugador del Atlético de Madrid. O podrían haber dado el premio del trabajo a Santiago Abascal. O podrían haber dado el premio a la verdad al señor Feijóo", continuó Fernández.

El partido sigue así la estela de Pablo Iglesias, que dejó sus cargos tras abandonar el Gobierno en 2021 y ser derrotado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero que sigue moviendo los hilos de Podemos, donde sigue ejerciendo su liderazgo.

Las críticas continúan después de que el viernes el Comité Noruego del Nobel reconociera con el premio a Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por una transición pacífica hacia la democracia”. Un reconocimiento que no sentó nada bien en las filas de Podemos.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, también reaccionó al galardón, y defendió en redes que “ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”, asegurando que “el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo”.