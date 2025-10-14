POLÉMICA
Ayuso cumplirá con la ley pero rechaza las lecciones de "machito" de Sánchez sobre el aborto
La presidenta madrileña insiste en que no "señalará" a ningún medico objetor: "Quien quiera estar en un registro se apuntará, y quien no no se apuntará"
Víctor Rodríguez
Nuevo envite en la polémica en torno al aborto y la elaboración de un registro de médicos objetores en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno cumplirá con la ley pero que no "señalará" a ningún profesional. "Voy a aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento, y, por tanto, no va a haber listas negras", ha asegurado. "Vamos a trabajar como hemos hecho siempre para que el anonimato de los médicos esté protegido. Quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, se apuntará, y quien no, no se apuntará".
La presidenta madrileña ha sido particularmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de dirigirse a ella en tono "machito" sobre el asunto y de creerse "Dios" para hablar "con esa frivolidad" en nombre de la vida.
"Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida", ha señalado. "He sufrido dos veces la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado. "Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo", ha aseverado.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional