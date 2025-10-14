El 20N
El Congreso conmemorará la muerte de Franco con música, una acróbata y discursos de Carrillo, Tierno Galván o Roca
La Cámara Baja realizará un acto el 30 de octubre con motivo del día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura
En el marco del plan que anunció Pedro Sánchez para conmemorar este 2025 los 50 años desde la muerte de Franco, el Congreso está preparando un acto para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que falleció el dictador en 1975. Según fuentes de la presidencia de la Cámara Baja, se celebrará un evento dentro del hemiciclo en el que participarán una pianista, una cantante, una acróbata y habrá actores que interpretarán discursos de algunos de los políticos más conocidos de la Transición española: Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván o Miquel Roca.
Tras cincuenta años de la muerte de Franco, la intención del Congreso es recuperar los discursos que se produjeron en el hemiciclo sobre todo en el año 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución española. Según explican las mismas fuentes, el acto tendrá lugar en el hemiciclo y se reproducirán los discursos de algunos de los parlamentarios más relevantes. Además, los intérpretes también recuperarán algunas de las anécdotas que contaron estos políticos sobre cómo encararan el franquismo.
Todo esto estará acompañado por una pianista, una cantante y una acróbata que también interactuarán con el resto de actores. El acto se celebrará el mismo 20 de noviembre, a las 18:00 horas, cuando se cumplen los 50 años desde la muerte de Franco. A esto se suma que el próximo 30 de octubre, con motivo de la celebración al día siguiente del día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, el Congreso realizará otro acto en el que debatirán la escritora Aroa Moreno y el periodista Roger Mateos.
