Gobierno
El Consejo de Ministros aborda este martes nuevas medidas en materia de vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, precisó que el plan estaría relacionado con el "anclaje jurídico de la vivienda patrimonio del Estado"
EP
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, llevará este martes al Consejo de Ministros nuevas medidas en materia de vivienda relacionadas con el "anclaje jurídico de la vivienda patrimonio del Estado", aunque no precisó exactamente cuáles serán.
"Voy a trabajar para dar respuesta a toda esa gente que hoy necesita un techo, una vivienda. Ya sean personas vulnerables o clase media y trabajadores", ha indicado este pasado lunes, día 13, durante una entrevista en 'Carne Cruda Radio' recogida por Europa Press.
La ministra fue preguntada por una promoción de viviendas de alquiler asequible propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y se encuentra ahora en un "limbo jurídico" tras eliminar el Gobierno de su sucesor, Mariano Rajoy, el servicio público del alquiler (SPA).
Se trata de unas 800 viviendas, que se encuentran en parte vacías, mientras que otras habitadas están siendo subastadas con los vecinos dentro.
"Por un lado, el Ministerio de Vivienda va con un discurso y por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones hace algo totalmente contrario, que es subastar vivienda pública y venderla a manos de fondos buitres y de grandes inmobiliarias", ha denunciado una de las vecinas que habita en una de las casas de la Tesorería.
Sobre la cuestión, la ministra de Vivienda ha aseverado que quienes habitan esas casas "no están en situación de vulnerabilidad" y que se les ha ofrecido la capacidad de comprar estas viviendas.
Además, ha recalcado que acaparar todo el patrimonio del Estado para que termine siendo vivienda del parque público es una de las acciones "más importante" que se está desarrollando desde su Departamento.
"Tengo que recordar que al final del año pasado, un Real Decreto del Gobierno, que no fue convalidado en el Parlamento, precisamente llevaba el instrumento legal con el que poder hacerlo. Como ese Real Decreto no fue convalidado en el Congreso de los Diputados, he tenido que ir parte por parte recuperando todo ese patrimonio. En estos momentos lo hemos hecho con la Sareb. Muy pronto voy a recuperar otra parte de patrimonio del Estado", ha expuesto.
La ministra ha reconocido que a veces falta "anclaje jurídico", como en este caso de las viviendas de la Tesorería de la Seguridad Social, y ha afirmado que "esta misma semana" llevará al Consejo de Ministros iniciativas en esta dirección, aunque "no concretamente ésta".
