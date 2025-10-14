Palestina
España mantendrá el embargo a Israel y Sánchez abre la puerta al envío de tropas a Gaza para asegurar la paz
"La paz no es olvido" ni tampoco "impunidad", sostuvo Pedro Sánchez, y defendió que los responsables de esta masacre "tendrán que responder ante la Justicia"
"Se mantiene el embargo de armas" a Israel porque "estamos en un alto del fuego" y ahora "lo que tenemos que hacer es consolidar este alto del fuego y que derive en un proceso de paz". Así dejó claro el presidente del Gobierno que España mantendrá su postura -aprobada hace unas semanas- del embargo de armas y de material de defensa con Israel derivado del genocicio que, desde el Ejecutivo insisten, ha cometido la Administración de Benajamin Netanyahu contra el pueblo palestino.
"Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz", remarcó en la entrevista en la Cadena Ser pocas horas después de su regreso a Madrid tras asistir en Egipto a la firma del plan impulsado por Donald Trump.
El jefe del Ejecutivo español reconoció que la jornada vivida en Egipto este lunes supone una "ventana de oportunidad para por fin consolidar la paz" en Palestina, en un una "región que provoca mucha inestabilidad en el mundo y generar mucho debate en las sociedades occidentales".
Y dejó abierta, una vez más, la posibilidad de que España aporte tropas en una eventual misión en la región. "Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción".
Tajante también se mostró con que "la paz no es olvido" ni tampoco "impunidad" a los crímenes cometidos por Israel en suelo palestino. "La paz no puede significar el olvido" por lo que "tendrán que responder ante la Justicia" los responsables de esta masacre.
