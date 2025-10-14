Feijóo lanza su plan migratorio en Barcelona en pleno auge de Vox en las encuestas

Alberto Núñez Feijóo presenta este martes en Barcelona su nuevo plan migratorio con el que busca fijar una posición clara en un debate sobre la inmigración que gana peso en toda Europa y que, en España, es percibido por sus ciudadanos como la segunda mayor preocupación -solo por detrás de la vivienda- según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El documento, que Génova define como una "reforma integral para ordenar la inmigración", simboliza además el giro discursivo más importante del dirigente gallego desde que dejó la Xunta de Galicia en 2022, con el que pretende marcar distancia tanto con Vox como con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El acto llega en un momento políticamente delicado para el PP. El último barómetro del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica refleja un crecimiento sostenido de Vox y advierte del riesgo de un sorpasso en intención de voto, especialmente entre los electores más jóvenes, en un contexto donde, en varios territorios -entre ellos Catalunya-, el discurso antiinmigración ha ganado fuerza. De ahí la relevancia de que Feijóo haya elegido Catalunya como escenario presentar su plan. Es una de las comunidades que más migrantes recibe -solo superada por Canarias- y que se ha convertido en el último año en epicentro del debate migratorio en pleno reto demográfico, tanto por el auge de Aliança Catalana, la formación independentista de extrema derecha que, como Vox, sitúa la inmigración en el centro de su discurso, como por la delegación de competencias pactada entre Junts y el PSOE, bloqueada posteriormente por el veto de Podemos en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo en la campaña electoral catalana de las pasadas elecciones. / Jordi Otrix

El plan migratorio, que el líder popular detallará en un acto en el distrito barcelonés de Sant Martí, parte de un principio ya respaldado por los presidentes autonómicos del PP en la llamada 'Declaración de Murcia': ni caer en las "generalizaciones y excesos" de Vox, ni mantener las políticas "buenistas" que, a su juicio, caracterizan al Ejecutivo de PSOE y Sumar. Ese equilibrio, sostienen desde Génova, debe permitir al PP endurecer su perfil sin renunciar a la imagen de moderación que Feijóo ha intentado preservar desde su llegada a la presidencia del partido.

Concreción en sus propuestas

En los últimos días ya se han ido avanzando algunas de las propuestas, por lo que se espera que lo que anuncie el lider de la oposición sean concreciones. Una de ellas es un sistema de visado por puntos, inspirado en los modelos de países como Australia o Canadá. El objetivo es priorizar la llegada de inmigrantes con capacitación profesional, conocimiento del idioma y perfiles acordes a las necesidades del mercado laboral, aunque también sobrevuela la idea de dar prioridad al origen hispanoamericano por su “vínculo especial” en "lengua, historia y valores", en sintonía con la línea que defiende Vox. Los populares plantean que el visado incluya una evaluación anual y contemple incentivos para los países de origen que colaboren en el control de la inmigración irregular.

Además, como explicó recientemente la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y eurodiputada Alma Ezcurra, que acompañará al líder popular en Barcelona como una de las ideólogas del plan, se propone la deportación de personas con vínculos con el terrorismo, el tráfico de armas o, incluso, se baraja la idea de hacerlo para los que pertenezcan a bandas organizadas.

Centralizar las competencias en inmigración

El documento incorpora otras medidas como la limitación del permiso de residencia por arraigo -que el PP considera "un atajo" para la regularización de inmigrantes-, una política más restrictiva de las ayudas sociales a las personas migrantes -como vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la búsqueda activa de empleo-, y el refuerzo de los controles de edad a los menores no acompañados ante la sospecha de que algunos podrían haber alcanzado la mayoría antes de llegar a España. El plan también aboga por centralizar las competencias en materia migratoria dentro del Gobierno, pues la formación critica que actualmente estén repartidas entre varios ministerios, aunque Feijóo ha descartado la creación de un nuevo departamento. Este martes ofrecerá más detalles al respecto.

Alberto Núñez Feijóo, en Congreso durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso / José Luis Roca

La presentación deberá servir también para concretar un debate abierto en el partido desde el congreso nacional de julio sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, una medida que Feijóo ya ha defendido con anterioridad sin haberlo puesto sobre el papel y que justifica apelando a la seguridad y a la igualdad de género, y que lo acerca a políticas ya adoptadas por varios gobiernos europeos. El líder del PP enfatiza que su propuesta "no criminaliza" la inmigración, sino que la "ordena", haciéndola "compatible con el respeto a la ley y la convivencia", al tiempo que subraya que no renuncia a endurecer su discurso en un contexto en el que, según fuentes de su entorno, "el margen para la ambigüedad se ha agotado".

Este giro ideológico se ha ido fraguando durante meses. En el retiro del comité de dirección celebrado el 1 de septiembre en Aranjuez, Feijóo ya avanzó que la inmigración sería uno de los ejes centrales de su oposición a Sánchez, junto a la "regeneración democrática". Desde entonces, el PP ha intentado construir un discurso que combine firmeza y gestión ante un asunto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles y, con ello, un foco de atracción de voto. Con la inmigración como uno de los ejes de la agenda europea y nacional, el PP aspira a situar este martes en Barcelona el punto de partida de su nueva narrativa: la de un partido que promete "control y seguridad" sin renunciar, repite una y otra vez Feijóo, a la "humanidad".