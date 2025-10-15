Manifestaciones
Al menos cinco detenidos en las protestas propalestinas en Valencia
El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada como medida de seguridad
El recinto se había blindado con más de medio millar de policías
Mario González
Unas 1000 personas según delegación del Gobierno se han concentrado a las puertas del Roig Arena en protesta a la celebración del partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Las cuatro manifestaciones convocadas en Valencia han confluido en las puertas del recinto y conforme se ha acercado el comienzo del partido, ha aumentado la tensión entre la policía y manifestantes.
El amplio dispositivo policial ha impedido que los manifestantes propalestina consiguieran cortar la avenida Antonio Ferrandis junto al recinto. Se han vivido momentos de mucha tensión y ha habido algunos golpes y empujones a los agentes que formaban el cordón mientras impedían la formación de barricadas en la zona sur. El resultado del enfrentamiento se ha saldado con varios manifestantes en el suelo y algún herido que no reviste gravedad, según fuentes de toda solvencia. Fuentes consultadas por Levante-EMV afirman que varios protestantes propalestina concentrados en los alrededores del Roig Arena han lanzado petardos a los antidisturbios desplazados a la zona. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV hay al menos cinco detenidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y los antidisturbios.
La llegada de los jugadores del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena ha estado marcada por la presencia policial. El recinto se ha blindado para evitar incidencias durante los momentos previos al encuentro entre el Valencia Basket y el equipo israelí. Para hoy estaban convocadas multitud de movilizaciones y huelgas en apoyo a Palestina, algunas de ellas en las puertas del Roig Arena. Entre las medidas adoptadas por los protestantes se han parado las clases de la Universitat de València y el metro, el tranvía y los trenes de Cercanías, Media y Larga distancia están funcionando con servicio mínimo.
Cientos de agentes de la Policía Nacional vigilan el perímetro del recinto deportivo ante la llamada a la movilización y han tenido controlada en todo momento la llegada del autobús de la delegación israelí. La expedición ha llegado en dirección contraria y escoltado por los cuerpos de seguridad desplazados al estadio.
