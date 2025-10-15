CASO CERDÁN-ÁBALOS
La empresaria que aseguró haber llevado bolsas con efectivo a Ferraz no declara en el Senado, pero ratifica que entregó 90.000 euros al PSOE
La comparecencia se produce después de conocerse el informe de 3 de octubre de la UCO desvela que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos.
La empresaria que aseguró haber llevado bolsas con 90.000 euros en efectivo a Ferraz, Carmen Pano, ha rechazado este jueves por la mañana declarar en el Senado en la comisión de investigación que se desarrolla en la cámara alta, aunque se ha ratificado en sus declaraciones en sede judicial en las que dijo entregó en la sede socialista dos bolsas con 45.000 euros en efectivo, en total 90.000 euros
Esta comparecencia se produce después de conocerse el informe de 3 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desvela que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Estas sumas, que fueron retiradas de la caja de la formación política, se entregaron en algunas ocasiones en sobres, tal y como apuntan las pruebas descubiertas, que también desvelan que en ese mismo periodo de tiempo Koldo García habría recibido otros 11.291 euros.
Pano, imputada en el caso hidrocarburos declaró en el Tribunal Supremo al magistrado Leopoldo Puente haber llevado a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, dos bolsas con 45.000 euros en efectivo. También identificó a la persona que la llevó hasta la sede socialista: Álvaro Gallego, un socio o amigo del empresario considerado líder junto a Aldama de la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas Ruiz-Capillas. Este, citado como testigo en el Supremo también este martes, negó la mayor: haber pagado al PSOE.
