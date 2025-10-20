El BOE establece la última fecha del cambio de hora en España: "25 de octubre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este lunes su propuesta de acabar con el cambio horario estacional porque "ni la ciencia, ni la opinión, ni el Parlamento Europeo lo avalan".

Así lo afirmó Sánchez este lunes en la rueda de prensa tras la celebración de la Cumbre UE-MED9 2025 celebrada este lunes en Portoroz, en Eslovenia, en la que señaló que "más allá de cuál sea el debate, si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo en su resolución del año 2019 lo avalan".

Sánchez insistió en que "hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 que tiene que ser cumplida". En segundo lugar, explicó que "todos los estudios demoscópicos que se hacen a nivel europeo trasladan que más de un 80%, en concreto el 84% de la población europea, está a favor de acabar con el cambio de hora estacional".

El presidente aseguró que "lo que dicen más de 40 estudios científicos es que (el cambio horario estacional) no supone un ahorro energético que justifique una medida de estas características en el año 2025".

El Gobierno realizó hoy esta propuesta en el seno del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, donde se reúnen los ministros y ministras de los Estados miembros.

El Gobierno se apoyó en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas, según señalaron fuentes gubernamentales.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", consideró Sánchez esta mañana, en un mensaje en sus redes sociales, y señaló que, por ello, "hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente".

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, establece el horario de verano en España. Esto significa que publica las fechas en las que comienza y en las que termina, dando entonces, a partir de estas últimas, el paso al horario de invierno.

Los cambios de hora hasta 2026 publicados por el BOE

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 26 de octubre.

: domingo, 26 de octubre. 2026: domingo, 25 de octubre.

En 1980, la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar los horarios de verano e invierno de los países miembros con dos argumentos: aprovechar más las horas de luz para reducir el consumo energético, y armonizar el funcionamiento del mercado común. Casi medio siglo después, la evolución de la economía, la tecnología y los hábitos sociales han dejado obsoleta esta medida, que sigue teniendo importantes impactos en el bienestar de la población.

"Con este nuevo impulso al debate, España manda un mensaje claro: los Estados miembros deben escuchar a la ciudadanía, atender a la evidencia científica y demostrar que son capaces de actualizar sus políticas al ritmo de los tiempos. Es momento de seguir avanzando juntos en una agenda ambiciosa de transición energética y competitividad europea", zanjaron.