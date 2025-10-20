Anuncio de Abascal
Vox denuncia al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales
Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales, tal y como anunció este lunes en una comparecencia ante los medios en Segovia el presidente de esta formación, Santiago Abascal. El líder de la formación derechista explicó que "lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo, en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Patido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido hacer cobrado dinero en efectivo, no consta esa referencia a una caja con dinero en efectivo, y el Partido Socialista afirma que tiene todo su dinero en los bancos".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal