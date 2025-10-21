Caso Koldo
Aldama asegura que Ábalos pagó con dinero negro por un local situado debajo de su vivienda en Valencia
El empresario detalla un documento, que ha elevado al Supremo, en el que demostraría, según su versión, que dicho local se pagó "gran parte" con dinero en efectivo procedente de comisiones
EP
El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha asegurado este lunes que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro por un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia.
En una entrevista en 'Telemadrid', el empresario ha detallado un documento, que ha elevado al Tribunal Supremo, en el que demostraría, según su versión, que dicho local se pagó "gran parte" con dinero en efectivo procedente de comisiones.
Aldama ha relatado que la UCO incautó el contrato donde se detalla "muy claramente" un precio de 110.000 euros por ese local y en el que solo se registra "un cheque bancario de 50.000 euros".
Posteriormente, el empresario ha indicado que se le ordenó cambiar el contrato de compraventa. "Yo tengo el contrato definitivo que nos mandan a nosotros hacerlo (...) Que son 90.000 euros al final por lo que se termina escriturando y es el definitivo", ha señalado, para incidir en que esa diferencia con el precio inicial --20.000 euros-- se pagó con dinero negro.
Aldama aseguró en su declaración como imputado ante el juez que indaga en la presunta trama en el Tribunal Supremo (TS) que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartían con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y también con el PSOE.
