Cerdán admitió ante un juez que había facturas "elevadas" de Ábalos pero las defendió como gastos del PSOE

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán admitió en una declaración que realizó como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, Jesús de Jesús, que en la formación política que encabezó se recibieron facturas de cuantías "elevadas" procedentes de su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sin embargo, las defendió como gastos del partido, según consta en su intervención, cuya grabación obra en poder de esta redacción.

"Yo no conozco qué facturas, lo que sí, en una ocasión me dijeron que había un mes unas facturas [de cuantías] elevadas, pero yo he viajado alguna vez con José Luis Ábalos siendo secretario de Organización, y naturalmente yo soy secretario de Organización y no son gastos personales, en algunos casos son gastos de comidas que haces con compañeros del partido, [...] 10 o 25 personas en una comida, en una reunión, y va a cargo del secretario de Organización, y entonces eso es lo que yo trasladé en su día cuando me consultaron. Yo no he visto ninguna factura ni sé a qué comidas o cenas", defendió Cerdán en su declaración como testigo, que tuvo lugar el 16 de marzo de 2023.

Precisamente, este lunes el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado el 29 de octubre como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la secretaria del Área de Organización Celia Rodríguez Alonso en relación a los supuestos gastos de representación en metálico de los socialistas en la etapa de José Luis Ábalos.

"Pagos en metálico"

El instructor, que mantiene en prisión preventiva a Cerdán desde el pasado 30 de junio, se basa en el informe de 3 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se refiera "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de José Luis Ábalos o de Koldo García, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos”, según indica la resolución.

En su intervención de 16 de marzo de 2023, Cerdán fue interpelado como testigo del propio Ábalos ante el juez que instruía una querella presentada contra un medio digital por unas informaciones relacionadas con los motivos por los que tuvo que abandonar el Gobierno dos años antes. El asunto fue archivado en septiembre de 2024.

Al ser preguntado sobre qué relación mantenía con el exgerente Mariano Moreno Pavón, Cerdán la circunscribió al ámbito "profesional". Al preguntarle el letrado sobre si Mariano Moreno le había comunicado sus quejas sobre los gastos que estaban presentando distintos miembros del PSOE, el ex secretario de Organización zanjó: "Yo no tenía ninguna responsabilidad, ni con las facturas ni con los gastos, y evidentemente el señor Ábalos entonces era el secretario de Organización, y era superior a mi cargo, y yo no tenía ninguna responsabilidad".

"No hubo dudas"

Al contestar nuevamente como testigo, Cerdán negó que en el PSOE hubiera reparos sobre estos gastos tan elevados: "No, dudas no, si lo considera dudas, no, insisto en que en ocasiones es normal, se ocasionan gastos del secretario de Organización, [pero en realidad] no son del secretario de Organización", dijo, para después reconocer que él había recomendado la designación de un nuevo gerente, porque "creía que era el momento de la renovación en la gerencia del partido", por lo que sustituyó a Mariano Moreno, ahora testigo en el Tribunal Supremo,y sobre quién defendió que "no tenía ningún problema con él".

Tal y como adelantó este diario, un mensaje interceptado por los agentes de UCO apunta a que Koldo García adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE. "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Ábalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indica al entonces asesor el 18 de diciembre de 2018 Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE.

En otro mensaje, la empleada de Ferraz se mostró extrañada porque Koldo García pudiera adelantar esas importantes cantidades de dinero: "¿De dónde lo sacas? Jajajaja. Por eso he puesto 4.459,65 tuyos. Más lo que te han dado esta mañana que no sé que es de cada uno....", escribió la ahora testigo en el Supremo.