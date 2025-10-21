Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máxima distinción

Felipe VI concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón

El Monarca otorga esta máxima distinción al expresidente y a los 'padres' de la Constitución por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona"

Felipe VI, en una foto de archivo.

Felipe VI, en una foto de archivo. / Salvador Sas

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento este martes de que el rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han explicado fuentes de la Moncloa.

El Toisón es la más alta distinción entregada por la Corona española y Felipe VI había concedido solo dos hasta ahora: a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero. Juan Carlos I otorgó esta condecoración solo a una veintena de personalidades en los 39 años que estuvo en el trono. El próximo 22 de noviembre se celebrarán los 50 años del restablecimiento de la monarquía en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Tanto González, como Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón juegaron un papel clave en la consecuención de la democracia en España.

¿Cómo nació el Toisón de Oro?

El Toisón de Oro es una orden de caballería, de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1430 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. Su nombre y símbolo —un carnero de oro colgado de una cadena— hacen referencia al vellocino de oro de la mitología griega. Al pasar a su nieto Carlos I, el emperador de España Carlos V, los reyes de España son desde entonces soberanos de la orden. Al no tener carácter hereditario, debe ser devuelto a la muerte del caballero que lo posee. El fin original era defender la fe católica y unir a los nobles de Borgoña.

Se da la circunstancia de que, entre la veintena de elegidos por Juan Carlos I para recibir esta distinción, se encuentra el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que es este martes una de las imágenes del día en todo el mundo por haber entrado en la cárcel por financiación irregular de su partido político. El emérito concedió a Sarkozy el Toisón de Oro en 2012 por su ayuda crucial en el fin de la banda terrorista ETA. Juan Carlos I también entregó esta distinción a su hijo, en 1981; y a Adolfo Suárez y el rey Abdalá de Arabia Saudí, en 2007.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  3. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  4. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  5. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  6. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  7. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  8. Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

El Gobierno afea a Sumar que insinúe la dimisión de la ministra de Vivienda y responsabiliza a las CCAA de los altos precios

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

El PP cree que varios ministros han mentido "más que Aldama" y que podrían haber delinquido por hacerlo en comisión

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”

Servicio doméstico: el protocolo que será obligatorio tener en casa a partir del próximo 14 de noviembre

Servicio doméstico: el protocolo que será obligatorio tener en casa a partir del próximo 14 de noviembre
Tracking Pixel Contents