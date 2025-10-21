Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sumario caso Leire

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.

"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  3. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  4. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  5. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  6. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  7. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  8. Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera

Los niños de Villaviciosa comen "Manzanina" para estar más sanos

Los niños de Villaviciosa comen "Manzanina" para estar más sanos

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"

Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

VÍDEO: Así fue la rueda de prensa de Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

El Gobierno anuncia 50 medidas para alcanzar un modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”

Viaje a los engranajes de la novela de Mendoza: de la importancia de “empezar escribiendo mal” al “descarrilamiento de la página 20”
Tracking Pixel Contents