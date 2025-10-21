En un acto en Madrid
Page celebra el "deterioro" de las relaciones entre el Gobierno y Junts: "De ahí no puede venir nada bueno"
El presidente de Castilla-La Mancha confía en que no haya "sorpresas" en la financiación del PSOE
"Para alguien a quien desde el minuto uno le ha resultado indeseables las relaciones con Junts, cuanto más deterioradas estén con [Carles] Puigdemont mejor, porque de ahí no puede venir nada bueno ni para España ni para el propio PSOE", ha sentenciado este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras un arranque del curso político en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido varios varapalos a manos de los posconvergentes. Además, ha avisado nuevamente al Ejecutivo de que no debe ceder a los "chantajes" independentistas.
Sin perder oportunidad para arremeter contra los pactos de Sánchez con ERC y Junts, el dirigente socialista, uno de los pocos presidentes autonómicos del PSOE que resistió en las elecciones de 2023, ha recalcado que nunca le ha alegrado las relaciones con los de Puigdemont, ni siquiera cuando estas han podido ir bien. Así, ante las preguntas de los periodistas sobre el "deterioro" de estas, Page ha mostrado su satisfacción.
A la entrada de un acto celebrado en Madrid para homenajear a José Enrique Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, Page también ha lamentado que el Gobierno no haya logrado la aprobación de ningunos presupuestos desde que se conformó en 2023. "Yo creo que sería muy deseable que esta no sea la única legislatura en democracia en la que no se apruebe un solo presupuesto. Hay que intentarlo por todos los medios posibles porque no tiene una buena explicación", ha dicho.
Eso sí, el presidente castellanomanchego ha vuelto a poner el acento en que hay que agotar "todas las opciones", pero sin que esto suponga, "evidentemente", que el hecho de sacar adelante los Presupuestos para 2026 suponga "tragar con los chantajes permanentes del independentismo". Por el momento, desde el Ejecutivo insisten en que presentarán las cuentas públicas, aunque todavía no han dado el primer paso, llevar al Congreso la senda de estabilidad. El año pasado fue en este punto cuando Junts tumbó la posibilidad de aprobar unas nuevas cuentas.
Las cuentas del PSOE
Page también ha sido preguntado por la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo López de citar al exgerente del PSOE para indagar en la contabilidad del partido. "Yo tengo la confianza de que no nos encontraremos con sorpresas", ha dicho antes de señalar que el error del PSOE "ha sido confiar en gente que más que apoyar al PSOE se han apoyado en el PSOE". "Más que meter han sacado", ha resumido la actitud de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretarios de Organización socialistas.
