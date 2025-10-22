Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el BOE

El Gobierno declara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Lugar de Memoria Democrática

Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social"

Una imagen de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una imagen de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. / EP

EFE

Madrid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  3. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  4. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
  5. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  6. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  7. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  8. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)

El Gobierno declara la madrileña Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno declara la madrileña Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática

Sánchez responde a la oposición en la sesión de control al Gobierno

Sánchez responde a la oposición en la sesión de control al Gobierno

Embajadora de Asturias y firme defensora de la tauromaquia, solidaria con ONGs como Nuevo Futuro y volcada con la tierra de su familia: el legado de la marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle

Embajadora de Asturias y firme defensora de la tauromaquia, solidaria con ONGs como Nuevo Futuro y volcada con la tierra de su familia: el legado de la marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle

Así celebraron los colegios de Gijón el Día Internacional de la Manzana: un "sidrocole" de "amor por lo natural" (en imágenes)

Así celebraron los colegios de Gijón el Día Internacional de la Manzana: un "sidrocole" de "amor por lo natural" (en imágenes)

En el corazón de "Borjita", el joven que apostó todo por ser entrenador: LA NUEVA ESPAÑA viaja a Ávila para conocer los orígenes del míster del Sporting

En el corazón de "Borjita", el joven que apostó todo por ser entrenador: LA NUEVA ESPAÑA viaja a Ávila para conocer los orígenes del míster del Sporting
Tracking Pixel Contents