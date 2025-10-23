En Valencia
Antonio Tejero, ingresado en estado grave en un hospital de Valencia
El golpista está ingresado desde el lunes y se encuentra acompañado por su familia
Redacción
El golpista Antonio Tejero está ingresado, en estado grave, en un hospital de la provincia de Valencia, como ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia. Tejero, de 93 años de edad y que reside en Valencia, lleva ingresado desde el pasado lunes en el hospital acompañado por su familia. Su hija reside en la localidad de Alzira y mujer del artista fallero Julio Monterrubio.
Aunque a lo largo de la mañana, han circulado rumores de su fallecimiento -todas ellas han citado al periódico El Mundo como fuente-, este periódico ha podido confirmar que el militar no ha fallecido por el momento. Permanece ingresado en el mismo hospital donde su mujer ya falleció hace unos años. En los últimos meses, antes de necesitar el ingreso, ha estado recibiendo la asistencia de los equipos de la unidad de hospitalización domiciliaria en su popia casa.
Mismo bulo hace tres años
No es la primera vez que los medios de comunicación han dado al golpista por fallecido. Fue en noviembre de 2022, hace casi tres años, cuando circuló un mensaje por la aplicación WhatsApp que daba por muerto a Tejedo y, de hecho, informaba sobre el velatorio en el Tanatorio de la localidad con fecha y hora. El rumor circuló tanto que el tanatorio recibió miles de llamadas para tratar de confirmar la noticia.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?