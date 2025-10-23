Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos de Aragón

El presidente de Aragón muestra independencia para tomar sus decisiones y desvincula un hipotético adelanto electoral de la situación en Extremadura: "Tomamos nuestras propias decisiones"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, atiende este jueves a los medios de comunicación.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, atiende este jueves a los medios de comunicación. / LAURA TRIVES

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sigue descartando el adelanto electoral en la comunidad y confía en sacar adelante los presupuestos. "El escenario" del popular es que las cuentas de 2026 se aprueben, pero carga de responsabilidad a Vox. Azcón ha reclamado "cabeza fría" a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, que tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sopesa no apoyar a Azcón en una nueva investidura.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha censurado las palabras de la dirección nacional de Vox, al que ve actuando "con visceralidad" y al que ha pedido "reflexionar más antes de hacer determinadas declaraciones". Azcón ha redoblado su ataque a Abascal y se ha preguntado que "si se tuviera que volver a elegir un presidente de Aragón, ¿Vox va a apoyar a Pilar Alegría?". El jefe de la DGA ha mencionado los resultados de las encuestas y ha dejado claro que la única opción para la presidencia autonómica es "que gobierne el PSOE y Pilar Alegría o gobierne el PP y Jorge Azcón". "¿Vox no va a apoyar al candidato del PP cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas?", ha lanzado el presidente.

Lo que no ha aclarado el líder popular es cuándo van a tener que volver los aragoneses a vivir unas elecciones. "Mi escenario es aprobar un presupuesto y el debate es por qué Vox no quiere aprobar unas cuentas que son buenas para los aragoneses", ha insistido Azcón, que ha vuelto a destacar las mejoras presupuestarioas para sanidad, educación y servicios sociales. El presiente aragonés ha pedido "recapacitar" a la ultraderecha sobre su toma de decisiones, especialmente toda esta polémica ligada al cese de Marcos Francoy, el asesor que hacía "declaraciones racistas y fascistas" en redes sociales.

