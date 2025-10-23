Aragón
Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos de Aragón
El presidente de Aragón muestra independencia para tomar sus decisiones y desvincula un hipotético adelanto electoral de la situación en Extremadura: "Tomamos nuestras propias decisiones"
Sergio H. Valgañón
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sigue descartando el adelanto electoral en la comunidad y confía en sacar adelante los presupuestos. "El escenario" del popular es que las cuentas de 2026 se aprueben, pero carga de responsabilidad a Vox. Azcón ha reclamado "cabeza fría" a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, que tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sopesa no apoyar a Azcón en una nueva investidura.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha censurado las palabras de la dirección nacional de Vox, al que ve actuando "con visceralidad" y al que ha pedido "reflexionar más antes de hacer determinadas declaraciones". Azcón ha redoblado su ataque a Abascal y se ha preguntado que "si se tuviera que volver a elegir un presidente de Aragón, ¿Vox va a apoyar a Pilar Alegría?". El jefe de la DGA ha mencionado los resultados de las encuestas y ha dejado claro que la única opción para la presidencia autonómica es "que gobierne el PSOE y Pilar Alegría o gobierne el PP y Jorge Azcón". "¿Vox no va a apoyar al candidato del PP cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas?", ha lanzado el presidente.
Lo que no ha aclarado el líder popular es cuándo van a tener que volver los aragoneses a vivir unas elecciones. "Mi escenario es aprobar un presupuesto y el debate es por qué Vox no quiere aprobar unas cuentas que son buenas para los aragoneses", ha insistido Azcón, que ha vuelto a destacar las mejoras presupuestarioas para sanidad, educación y servicios sociales. El presiente aragonés ha pedido "recapacitar" a la ultraderecha sobre su toma de decisiones, especialmente toda esta polémica ligada al cese de Marcos Francoy, el asesor que hacía "declaraciones racistas y fascistas" en redes sociales.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?