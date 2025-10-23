Feijóo culpa al Gobierno de "inaceptable injerencia" en la RAE
El Partido Popular acusó este jueves al Gobierno de cometer una "injerencia inaceptable en la autonomía" de Real Academia de la Lengua y le exige "respeto y rigor con las instituciones culturales".
Con el eco de la polémica por el enfrentamiento público de Luis García Montero con el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo señalan en un comunicado que "la Real Academia Española, institución cultural independiente de profundo arraigo social y prestigio internacional, ha sido atacada injustamente desde una institución pública como es el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores".
"No se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal", dicen desde Génova, sino que es "una injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español. Lejos de lo que pudiera parecer, lo sucedido no representa un hecho aislado, sino una tendencia".
El PP advierte de que "hoy es la Real Academia de la Lengua. Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado. Mañana podría ser la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura".
Por todo ello, entienden que "hay una estrategia que consiste en intervenir, homogeneizar y reescribir desde despachos políticos lo que debería protegerse con distancia, rigor y libertad" y defiende que "esta deriva debe frenarse".
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El bulo sobre un colegio católico de Oviedo que corre como la pólvora: no, no han pedido a los padres que eviten bocadillos con carne de cerdo