CASO CERDÁN-ÁBALOS

La gerente del PSOE defiende en el Senado que "no hay una caja 'b" en el partido: "Cada euro tiene un origen lícito"

Ana María Fuentes defiende la "perfecta trazabilidad" de las cuentas de los socialistas

Ana María Fuentes Pacheco, integrante de la Secretaría de Organización del PSOE, comparece en la Comisión Koldo del Senado, este jueves en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

Tono Calleja Flórez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La gerente del PSOE Ana María Fuentes ha defendido en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo que "no hay una caja 'b" en el partido" y ha reivindicado la "perfecta trazabilidad" de las cuentas de su formación política. "No ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado y soportado en el Tribunal de Cuentas", ha proseguido, para después hacer hincapié en que "lo más importante es que cada euro que se ha pagado, se ha pagado con un origen legítimo".

A preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Mar Caballero, Fuentes ha explicado que los pagos en efectivo fueron una práctica "que se hacía en muy pocas ocasiones" y que, actualmente, la gran mayoría se hace por transferencia bancaria. Asimismo, ha completado que "cada euro que se ha entregado a Koldo García y a Ábalos está procedimentado, tienen una liquidación de gastos, un soporte documental y se ha introducido en la contabilidad".

La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco, comparece ante la comisión sobre el caso Koldo, en el Senado, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Durante su comparecencia, al ser interpelada sobre si Pedro Sánchez ha recibido sobres en efectivo desde que ella ocupa la gerencia del PSOE en octubre de 2021, Fuentes ha destacado que no tiene conocimiento de que haya si así, pero que se haber ocurrido todo ha estado fiscalizado. "Siempre, fuese en efectivo o por transferencia, su origen era lícito y el presidente del Gobierno estaba sometido al mismo proceso de liquidación que el resto de los trabajadores de la casa", ha sentenciado.

Todo contabilizado

Después, ha explicado que los fondos en metálico que han circulado en el partido "forman parte de la contabilidad, vienen de las remesas y del dinero que se solicita al banco". "En el PSOE no hay ningún dinero que no esté contabilizado", ha zanjado. En este sentido, y al ser preguntada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 3 de octubre, la gerente del PSOE ha apuntado que en "ningún momento" se le ha requerido la contabilidad del partido.

También ha sido interrogada sobre si conoce a la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz, por un supuesto encargo del comisionista Víctor de Aldama. Aquí Fuentes ha rechazado cualquier vínculo con ella: "No conozco a Carmen Pano [...] y no ha entrado ese dinero a la contabilidad del PSOE".

Por su parte, a preguntas del senador del PP Gerardo Camps, la gerente de los socialistas ha reconocido que entre el año 2017 y el 2021 en el PSOE se permitía a sus cargos adelantar los pagos en efectivo, pero que desde 2021 estos solo se pueden abonar por trasferencia bancaria.

Pagos en efectivo

Fuentes fue citada por el PP después de que se hiciera público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 3 de octubre que desvela que el PSOE, entre los años 2017 y 2021, entregó al exministro José Luis Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros), y pagos en "efectivo" de 11.291 euros y en transferencia de 1.453,40 euros al que fuera su exasesor Koldo García. No obstante, Fuentes ocupó la gerencia del partido en octubre de 2021.

Durante los años en los que se realizaron esos pagos al frente de la gerencia del PSOE estaba Mariano Moreno Pavón, quien ha comparecido este jueves por la mañana ante la comisión de investigación del Senado, aunque ha rechazado responder cualquier pregunta. Moreno ha explicado que la próxima semana está citado como testigo ante el juez Leopoldo Puente en relación al caso Koldo, por lo que prefiere dar primero explicaciones en sede judicial "por respeto" al Tribunal Supremo.

