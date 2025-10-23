El reparto de cargos interno en el CGPJ apoyado por el sector conservador sale adelante con el voto de la presidenta Perelló

Finalmente, se ha impuesto la mayoría conservadora y el reparto interno de las responsabilidades en el Consejo General del Poder Judicial será el que han propuesto los vocales de este sector junto con el vocal designado a propuesta del PSOE Carlos Hugo Preciado. La opción ganadora, que supone de facto una pérdida de peso del bloque progresista en los órganos del Consejo, ha obtenido además el voto de la presidenta del órgano, Isabel Perelló.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman a EL PERIÓDICO que, de este modo, la Comisión Permanente --que se considera el órgano clave para la adopción de las decisiones del día a día-- estará compuesta por los conservadores Eduardo Martínez, Isabel Revuelta, José Carlos Orga y Alejandro Abascal, a los que se suman los progresistas Bernardo Fernández, Argelia Queralt y Preciado.

La elección de los miembros de este órgano clave ha protagonizado el último desencuentro entre bloques debido a que Preciado, pese a integrar inicialmente las filas progresistas, no suele acompañar las decisiones de sus compañeros y, en no pocas ocasiones, como ha ocurrido este mismo jueves, se alinea con las propuestas conservadoras.

Por ello desde el sector más cercano al Gobierno se apostaba a que el puesto en la Permanente destinado a un vocal progresista de origen judicial apostaban por José María Fernández Seijo, según varias fuentes consultadas por esta redacción. "Lo ocurrido es un atropello al consenso con el que veníamos siguiendo, a la representatividad, ya la territorialidad", consideran desde el grupo progresista.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech / Alberto Ortega

Ruptura del consenso

Pese a ser una decisión de carácter interno, el reparto aprobado este jueves determinará las decisiones del órgano de gobierno de los jueces durante los próximos meses, al cambiar el equilibrio de poderes que venía funcionando desde que comenzó este último mandato hace poco más de un año.

Tras un acuerdo que tardó cinco años en llegar, PSOE y PP pactaron proponer la designación de diez vocales cada uno, a los que se sumaría Perelló como presidenta, pero la realidad del día a día ha demostrado que el sector progresista viene funcionando en un bloque de nueve representantes y no cuenta con el apoyo del vocal Preciado.

En la práctica, la propuesta que ha salido adelante hace añicos, a juicio de los progresistas, el débil consenso con el que funcionaba en este órgano desde que inició su mandato hace un año, por el que el grupo que tiene mayoría en una comisión cede la presidencia al sector contrario, y viceversa.

Desde el lado conservador niegan esta ruptura porque "los equilibrios generales se respetan". El precario equilibrio de poderes actual ha permitido la realización de 120 nombramientos en la cúpula judicial y sacar adelante otras decisiones, como son los informes que este órgano consultivo debe hacer a los anteproyectos de ley.