Mazón exhibe "respeto" al proceso judicial de la dana tras la citación de Vilaplana y no aclara si acudirá al funeral de Estado

“El PP y la Generalitat siempre mantiene la postura de respeto y no hacemos valoraciones políticas sobre cualquier proceso”. Así se ha expresado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al ser preguntado por los medios por la citación judicial de Maribel Vilaplana como testigo en el proceso relacionado con la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia.

Vilaplana, que comió con el jefe del Consell aquel día, declarará en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja por decisión de la Audiencia Provincial de Valencia tras la negativa, en primera instancia, del juzgado instructor, que fue recurrida por una acusación particular. Ante la posibilidad de que la periodista aporte nuevas informaciones, Mazón ha vuelto a mostrar “respeto” por el proceso y ha solicitado a PSPV y a Compromís que mantengan también esta postura.

El presidente de la Generalitat ha atendido este viernes a los medios tras participar en el Foro Alicante, donde ha introducido la intervención del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, también del PP. Ante la pregunta de si acudirá al funeral de Estado convocado para este miércoles, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, Mazón no ha respondido y, por tanto, no ha aclarado si participará en este acto institucional de duelo.

Críticas al Gobierno

Mazón sí que se ha referido, en cambio, al Gobierno central, criticando el “desembarco de ministros” en Valencia, en referencia a la visita de este viernes de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la Albufera. El jefe del Consell, a pocos días de que se cumpla un año de “la tragedia” de la dana, ha pedido al Gobierno de España “que deje de mentir, de arrastrar los pies, y que empiece a cumplir”.

Sobre Aagesen y la aportación de su ministerio, el jefe del Consell afirma que el ejecutivo autonómico “ha invertido 100 millones” en la Albufera “y resulta que ahora solamente nos conceden para la regeneración la mitad de las medidas que habíamos reclamado, un importe de 56 millones”.

A su vez, según ha relatado Mazón, un año después de las inundaciones “los afectados de la dana siguen pagando intereses por los créditos que a cuentagotas les da el gobierno, y eso es inmoral”. También ha criticado que sigan “pagando impuestos por las ayudas”, y se ha referido a la ministra de Ciencia, Diana Morant, también secretaria general del PSPV, por “decir que han transferido 8.000 millones cuando su propio gobierno reconoce que son 6.000 al día siguiente y no han hecho más que ingresar 1.000 millones teniendo 14 veces más presupuesto que la Generalitat”.

Este “baile de cifras” causa, según Mazón, “vergüenza torera”. En este sentido, también ha acusado al Gobierno de España de “no haber cubierto ni el 20 % de las ayudas de primera necesidad” y de permitir que haya “casi 30.000 autónomos afectados por la dana que siguen pagando la cuota”.

Por último, el presidente autonómico también ha criticado la ausencia de “algo tan básico” como una comisión mixta, recordando que en la isla de La Palma, con el PSOE gobernando en Canarias y en el ejecutivo central, “a los 11 días” ya se había diseñado “para trabajar, no duplicar y sumar esfuerzos”. “No tiene nombre”, ha censurado Mazón en relación con la falta de coordinación entre Gobierno y Generalitat tras la dana, y ha enviado al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez el mensaje de “basta ya de hacer política y que se pongan a trabajar”, además de acusarlo de “querer taparlo todo con mentiras y falsos datos”.

Al inicio de su intervención ante los medios, Mazón también ha criticado la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado debido a la “cesión permanente a los separatistas” por parte, según él, del Gobierno central. En relación a este escenario, ha lamentado la situación de la provincia de Alicante, que sigue siendo la última provincia en inversión de todo el Estado.