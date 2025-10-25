Azcón asegura que presentará el presupuesto de forma "inminente" y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un Gobierno"

El PP aragonés celebra este sábado su día grande en el Parque de Atracciones de Zaragoza. En un acto ante cientos de militantes y simpatizantes, y con la presencia de las principales autoridades políticas de la comunidad, encabezadas por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, los populares han aprovechado la ocasión para reivindicar sus políticas y, especialmente, atacar las del Gobierno de España y el PSOE de Pedro Sánchez y, por extensión, del aragonés que lidera Pilar Alegría. Todo ello, claro, ante la atenta mirada de Alberto Núñez Feijóo.

Frente al líder del PP nacional, Azcón ha asegurado que el PP va a presentar el presupuesto autonómico de forma "inminente" y ha cargado duramente contra Vox, su exsocio de Ejecutivo y que ha anunciado la ruptura de las negociaciones para las cuentas. "Lo valiente en la política es gobernar y los cobardes son los que salen corriendo de un Gobierno", ha aseverado, en referencia a la espantada de los de Nolasco, a quienes acusa de hacer "la pinza con el PSOE". Y ha ido más allá: "¿A qué juegan? Este es el Vox que quiere Pedro Sánchez".

Azcón había comenzado, de hecho, atacando a su rival, Alegría, lanzándole un primer dardo: "Igual tienes que venir más a Zaragoza que los fines de semana para enterarte de lo que pasa aquí". Después de agradecer "especialmente" a los afiliados "autónomos", el presidente aragonés y líder del partido en la comunidad ha ensalzado la figura de Feijóo, a quien ha reiterado varias veces su "confianza" en él y su proyecto. "Es una persona de fiar", ha reseñado. Y ha atacado a Alegría por hablar de "guerras internas" en el PP "la semana en la que el otro partido del Gobierno (Sumar) pide la dimisión de la ministra de Vivienda".

El presidente ha asegurado que no quiere hablar de "encuestas", aunque sí ha esgrimido que "si dicen que al PP le va bien y le puede ir mejor, no es la causa, es la consecuencia". Sobre todo, ha resaltado la política de vivienda en Aragón en referencia al pasado y, también, al presente en otras comunidaes. Y también de inversiones, con "57.800 millones atraídos en dos años". Tampoco han faltado las referencias a la financiación autonómica, punto en el que Azcón ha indicado que "no queremos comunidades de primera y de segunda en función de los intereses exclusivos de Pedro Sánchez".

Natalia Chueca, como alcaldesa de Zaragoza y anfitriona este sábado, ha sido la encargada de dar inicio al acto. Lo ha hecho con un objetivo claro: diferenciarse con el PSOE. Tanto a nivel nacional, donde ha recriminado a Pilar Alegría su postura contraria al cercanías con Huesca -"como va a defender el interés de todos los aragoneses", ha resumido-, como a nivel municipal. "Los concejales ni se hablan entre ellos. Están más preocupados por mantenerse en el poder", ha afirmado, para concluir con un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo: "Estamos preparado. Cuando nos llames, aquí tienes a los afiliados del PP Aragón, listos para pasar a la acción".

También han tomado la palabra los presidentes provinciales del partido. Joaquín Juste, de Teruel, ha sido el primero, sin olvidarse del caso Ábalos. "Teruel es la ciudad del amor, pero a Ábalos no se lo explicaron bien", ha ironizado, para cargar contra el Gobierno central y sus políticas para la provincia. Oliván (PP Huesca) ha reivindicado el trabajo del partido tanto en la DPH con Isaac Claver como de los distintos alcaldes populares en la provincia, además de agradecer la ayuda de los consejeros del Gobierno de Aragón presidido por Azcón, sin olvidar cuestiones como el retorno de los bienes de Sijena o el ataque a los socialistas oscenses, a quienes ha definido como los "más sanchistas" de la comunidad. En la misma línea, Celma, presidente del PP zaragozano, ha llamado a dejar "el postureo y las proclamas" y subrayar que "la política va de realidades", ensalzando las políticas del partido en la comunidad y la provincia.