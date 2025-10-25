Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PP

Directo | Feijóo protagoniza un mitin en Zaragoza por el Día del Afiliado del PP de Aragón

En el evento, que se celebra cada año, intervendrá también el presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste; el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma

Feijóo y Azcón intervienen en el acto por el Día del Afiliado de Aragón

EP

ZARAGOZA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un mitin este sábado, 25 de octubre, en el Parque de Atracciones de Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP Aragón, han informado a Europa Press fuentes de este partido.

En el evento, que se celebra cada año, intervendrá también el presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste; el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

El Parque de Atracciones se abrirá para los afiliados a las 10.30 horas, a lo que seguirá una degustación de longaniza a las 10.45 horas, el acto central comenzará a las 12.00 horas y a las 14.00 habrá una comida de hermandad con paella, amenizada con jotas, sorteo de regalos y torneo de guiñote.

La entrada, imprescindible para acceder al recinto, es gratuita para los afiliados, con comida cuesta 15 euros y con comida y pulsera para visitar el Parque de Atracciones, 20 euros.

