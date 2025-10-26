El PP teme un nuevo "amago" de Junts y piden a Puigdemont que se plante "de verdad" ante Sánchez

El PP lleva meses haciendo guiños a los socios del Gobierno, cuando no presionándolos directamente, para que dejen caer a Pedro Sánchez y apoyen una moción de censura. Ahora, los populares ven en la reunión de Junts de este lunes para decidir sobre su relación con el Ejecutivo de coalición una nueva oportunidad, aunque temen que sea un nuevo "amago". El vicesecretario de Política Autonómica y Local de los populares, Elías Bendodo, ha sido el encargado de pedir a los posconvergentes que se plante "de verdad" y dejen de sostener a Sánchez en la Moncloa.

"Es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta que están apoyando a un Gobierno, que además los ha engañado y que ha jugado al thriller con la prometida amnistía", ha sentenciado Bendodo en un acto en Madrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, el dirigente popular ha avisado a los de Carles Puigdemont de que "ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto": "Van a decidir si siguen apoyando a Sánchez o no. Un nuevo amago. A ver si esta vez golpean".

Además, Bendodo se ha adelantado a un posible escenario en el que Sánchez acuda a Bélgica para reunirse con Puigdemont y solventar así la crisis abierta entre ambos partidos. Ha considerado que se trataría de "la última vergüeza" del presidente del Gobierno que sería capaz de "arrastrarse fuera de España para intentar conseguir una prórroga más de 15 minutos en el sillón de La Moncloa". En la misma línea, ha considerado una "humillación" que Sánchez se hiciera una foto con Puigdemont.

Los avisos a Junts también llegan desde el Gobierno. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha apuntado en una entrevista en La Vanguardia que los posconvergentes deben decidir entre "la España del nodo o la España moderna, volver al pasado o seguir avanzando hacia el futuro". Además, el dirigente socialista ha reivindicado la "máxima voluntad de diálogo y de seguir avanzando en acuerdos" con los de Puigdemont para que la legislatura continúe.