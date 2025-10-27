María Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura el 21 de diciembre

Las previsiones que se barruntaban desde la mañana de este lunes se cumplieron: los extremeños irán a las urnas el próximo 21 de diciembre, apurando al máximo los plazos y reducir al mínimo cualquier impás.

La presidenta de la Junta ha firmado el decreto que disuelve la asamblea desde este martes. La campaña electoral comenzará el día 5 de diciembre hasta el 19 del mismo mes. La víspera del Gordo de Navidad los extremeños apurarán las compras de última hora para las fiestas, al tiempo que hacen cola ante los colegios electorales para elegir a los 65 escaños de la Asamblea extremeña, 36 por Badajoz y 29 por Cáceres.

María Guardiola ha anunciado en una comparecencia en la tarde que no cabían más tiempos de espera y que la estabilidad de crecimiento de Extremadura dependía del desarrollo de unos presupuestos, “los más cuantiosos de la historia”, que contaban, de antemano, con el no de la oposición. Guardiola ha recriminado especialmente a Vox y a PSOE que ni siquiera hubieran comparecido a la primera reunión negociadora de las cuentas y hubieran optado por enmiendas a la totalidad que impedían cualquier tipo de acuerdo.

Feijóo dio carta blanca a sus barones para que establecieran su propio calendario electoral que en Extremadura arranca en pleno puente de la Constitución, el 5 de diciembre, con el inicio de la campaña electoral hasta el 19 de octubre. Ese 5 de diciembre, ha confesado la presidenta, es su cumpleaños. Los extremeños ya pueden hacerse una idea de lo que ha pedido como regalo: una mayoría, al menos suficiente, ya que ningún sondeo da la posibilidad de mayorías absolutas como en los tiempos del bipartidismo.

Cabe destacar que Abel Bautista ha trasladado este lunes a PSOE y Vox que "aún están a tiempo" de retirar las enmiendas presentadas a la totalidad del presupuesto" si quieren negociar". "Ellos saben que una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios, por tanto, depende de ellos", ha señalado a tan solo un día de que se celebre el pleno para el debate de totalidad de las cuentas autonómicas de 2026.

En su intervención, no ha desvelado si mañana se convocarían las elecciones anticipadas en caso de prosperar alguna de las enmiendas. En cualquier caso, ha señalado que esa decisión depende en exclusiva de la presidenta extremeña, María Guardiola: "Solo está en su cabeza". Y es que cabe recordar que la dirigente extremeña ha dicho que en caso de no lograr los apoyos a su presupuesto, se plantearía adelantar los comicios. "La presidenta ha sido muy honesta, no engaña a nadie y en ese sentido nadie puede esperar ninguna sorpresa", ha destacado.