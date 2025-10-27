Elecciones anticipadas
Feijóo pone a Guardiola como ejemplo para Sánchez: frente al bloqueo, elecciones
La presidenta de la Junta de Extremadura ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre
Carmen Hidalgo Sancho
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre demuestra "responsabilidad y valentía": "frente al bloqueo, elecciones". La jefa del Ejecutivo extremeño ha tomado la decisión tras constatar la falta de apoyos por parte de la oposición para aprobar los presupuestos de 2026.
PSOE, Vox y Unidas por Extremadura habían presentado sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas que iban a debatirse mañana en el pleno de la Asamblea. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, les había pedido en varias ocasiones que retirasen las enmiendas si querían seguir dialogando para acordar el proyecto presupuestario, pero los partidos han desoído esta petición,
En la jornada de este lunes, en la que Junts ha roto su pacto de gobernabilidad con el PSOE, Feijóo y los populares han puesto a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha escrito Feijóo a través de su cuenta de la red social X.
Cuca Gamarra
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha pedido al líder de los socialistas que convoque comicios a nivel nacional: "Cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el Gobierno".
En esta línea, la dirigente del PP ha apoyado la decisión de Guardiola porque, ante el "bloqueo" de la oposición y los grupos que apoyaron su investidura (en alusión a Vox) para "la posibilidad de gobernar" en la comunidad, el camino son las elecciones y dar la palabra a los ciudadanos para que puedan resolver esta situación a través de las urnas.
