Feijóo propone un plan de autónomos con cuotas cero, flexibilidad en los pagos y menos papeleo

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes, en el congreso de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos (ATA) en Madrid, su plan de autónomos. Diez puntos en los que el líder de la oposición plantea ampliar las bajas de maternidad para el sector, flexibilizar el pago de cuotas a los trabajadores por cuenta propia en dificultades y reducir progresivamente a un pago anual el actual pago trimestral del IVA. Un impuesto del que quedarían exentos los nuevos autónomos durante el primer año, y en el segundo los que ingresen cantidades similares al salario mínimo o sean menores de 35 años.

Además de para los nuevos autónomos o para quienes perciban menos ingresos como fruto de su actividad, el plan de Feijóo también pretende eximir del IVA a todos los autónomos que facturen por debajo de los 85.000 euros anuales, un total de 1,4 millones de este tipo de trabajadores, según detalló. Como en otras ocasiones, el líder conservador acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "exprimir" a quien genera riqueza y aseveró que "un autónomo no es un cajero automático".

El líder de los populares incidió especialmente en la necesidad de reducir el papeleo para este colectivo. Según dijo en la asamblea de ATA, tirando de sarcasmo, un autónomo "es un profesional de lo suyo, no un experto en fiscalidad ni en Derecho tributario". Incidiendo en la misma idea, Feijóo exclamó que "ya está bien de que agricultores, peluqueros o transportistas dediquen más tiempo a la burocracia que al oficio que han aprendido". Y atornillando aún más la idea, aseguró que para los trabajadores por cuenta propia los días no se dividen en laborables o festivos, sino entre "horario de trabajo y horario de papeleo".

Menos declaraciones al año

Para aliviar esa carga burocrática, el plan diseñado en Génova 13 propone cambiar las actuales declaraciones trimestrales del IVA a solo dos al año, semestrales. Pero incluso llevándolo más allá, el PP quiere que solo se cumpla una vez al año con Hacienda, como le ocurre a los trabajadores por cuenta ajena con la declaración anual en primavera del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. A falta de mayor precisión, y según anunció Feijóo, acogerse al pago semestral será voluntario, y quienes se incorporen al régimen de autónomos harán ya una única declaración, algo que "progresivamente" se irá añadiendo a todos los demás.

Incidiendo en los trámites que tienen que cumplimentar quienes deciden emprender e instalarse por su cuenta, Feijóo aprovechó para denunciar su situación sacando a colación el escándalo Ábalos, el principal caso de corrupción que asedia al Gobierno. "No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica para trabajar y haya habido ministros contratando sus vicios con dinero público", señaló en referencia al antiguo titular de Transportes con Sánchez entre 2018 y 2021, ahora procesado en el Tribunal Supremo (TS) junto a su íntimo colaborador, Koldo García, y a su sucesor como secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado mes de junio.

En todo momento, el líder de la oposición reivindicó al sector de los autónomos como un motor económico de España, pero además como uno que no tendría los mismos elementos de presión que otros. "Que los autónomos no convoquen manifestaciones o huelgas no quiere decir que no tengan necesidades y derechos", sintetizó al respecto en el encuentro de ATA.