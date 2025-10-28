Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Diálogo y mano tendida"

El Gobierno ignora la ruptura de Junts y se presentarán Presupuestos: "Vamos a seguir con la misma tónica"

Desde Moncloa explican que nada cambia en la legislatura, pues entienden que Junts ya trataba de negociar ley a ley tras el acuerdo de investidura y que su voto nunca estuvo garantizado

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (i), el ministro de la Presidencia, Justicia, Félix Bolaños (c), y la ministra de Ciencia, Diana Morant (d), a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (i), el ministro de la Presidencia, Justicia, Félix Bolaños (c), y la ministra de Ciencia, Diana Morant (d), a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. / Sergio Pérez / EFE

Iván Gil

Madrid

Moncloa ha pasado de rebajar la ruptura de Junts a directamente ignorarla. Ni cambios en su hoja de ruta, pues se mantiene la pretensión tanto de presentar los Presupuestos como de seguir sin cambios con su agenda legislativa, ni tampoco en su estrategia negociadora. Ley a ley. “Vamos a hacer lo mismo que la primera mitad de la legislatura”, explicaba este lunes el ministro de Presidencia y Justicia y uno de los principales negociadores con Junts, Félix Bolaños.

Para muestra, la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Sentado a su lado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ratificaba sus palabras: “Vamos a seguir con la misma tónica con la que llevamos trabajando desde hace años”. “Diálogo” y “mano tendida” es la máxima frente a la decisión de la dirección de Junts de dejar de sostener al Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno explican en privado que nada cambia pues entienden que Junts ya trataba de negociar ley a ley tras el acuerdo de investidura y que su voto nunca estuvo garantizado. El hecho de que por el momento no esté sobre la mesa de los posconvergentes promover una moción de censura, para la que necesitarían a PP y Vox, refuerza la tesis de los socialistas sobre que no se está ante un punto de inflexión en la legislatura. Al menos, sin diferir de otros órdagos de los de Carles Puigdemont, como cuando instaron a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

La partitura, aunque “compleja”, según reconocen en Moncloa, seguirá siendo la misma y por ello insisten en la “tranquilidad” a la hora de afrontar la oficialización de una ruptura que entre este miércoles y jueves deberá someterse a consulta de la militancia posconvergente. Su convencimiento es que Junts no votará en contra de “leyes que beneficien a Catalunya” a pesar de esta decisión.

“No paramos de hablar, no será fácil, pero quedan dos años de legislatura”, apuntan otras fuentes del Gobierno conocedoras de las negociaciones. La normalidad con la que el Gobierno afronta esta situación contrasta con la valoración de otros grupos, como el PNV, cuyo termómetro siempre es tenido en cuenta Moncloa. “La posición trasladada hoy por Junts no hace otra cosa sino constatar lo que ya se sabía: que existe una mayoría negativa en el Congreso”, advertían fuentes de la formación jeltzales tras conocerse el rechazo de Puigdemont. Si bien no creen que “el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana”, sí apuntan que se ha activado el reloj de la cuenta atrás. “Un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo”, concluyen.

No comparten este análisis en el Gobierno, confiando en que Junts no tumbará iniciativas que no pueda justificar en Catalunya. “Solo el tiempo podrá decirnos si tenemos razón”, conceden en Moncloa. “Actuamos con normalidad, pero no como si no ha pasado nada”, se defienden.

Multirreincidencia

La intención pasa así por seguir trabajando “votación a votación” y sin dejar de lanzar guiños. Ni siquiera se cierran a una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, un compromiso que dicen mantener vivo en Moncloa. Asimismo, el ministro de Presidencia y Justicia, se abría este martes en público, como ya había avanzado este diario, a estudiar la ley contra la multirreincidencia de Junts que está varada en la comisión del ramo. Tras poner en valor el plan contra la multirreincidencia aprobado con la Generalitat, Bolaños apuntó respecto a la iniciativa de Junts que “claro que podemos volver a trabajar” en este asunto. Si cabe alguna mejora dijo, tras recordar que ya se modificó el Código Penal, “claro que la podemos trabajar”.

Los socialistas siguen defendiendo respecto a los incumplimientos que denuncian los posconvergentes del acuerdo de Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez, firmado hace ahora casi dos años, que están sacando adelante “lo que está en nuestra mano”. “En lo que está en manos de otros”, añaden, “estamos trabajando para que se cumpla”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  4. El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
  5. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  6. Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
  7. Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
  8. La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa

Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: "Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles"

Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: "Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles"

El acusado de la paliza mortal de Laviana (ya en prisión) alega que Lupo Prendes inició la disputa y que le intentó atacar con una botella rota

El acusado de la paliza mortal de Laviana (ya en prisión) alega que Lupo Prendes inició la disputa y que le intentó atacar con una botella rota

Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo

Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo

Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: "Alguien en quien refugiarse"

Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: "Alguien en quien refugiarse"

Langreo, en "guerra" contra las cacas y los perros sueltos: la Policía Local puso 28 multas desde el verano

Langreo, en "guerra" contra las cacas y los perros sueltos: la Policía Local puso 28 multas desde el verano

Más de 77.800 euros para proyectos de mejora de infraestructuras en Onís

Más de 77.800 euros para proyectos de mejora de infraestructuras en Onís

El Oviedo Antiguo se despide para siempre de las hermanas Elvia y Fina Clemente: "Se marcha una parte de la historia de la ciudad"

El Oviedo Antiguo se despide para siempre de las hermanas Elvia y Fina Clemente: "Se marcha una parte de la historia de la ciudad"

Las segundas escuelinas infantiles de Pola de Siero y Lugones ya tienen fecha de apertura (y es inmediata)

Las segundas escuelinas infantiles de Pola de Siero y Lugones ya tienen fecha de apertura (y es inmediata)
Tracking Pixel Contents