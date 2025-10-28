Fractura en el Poder Judicial
Guerra abierta de los progresistas con la presidenta Perelló por el pleno que fracturó el CGPJ
La señalan por la publicación de una nota de prensa no consensuada que recoge el relato del polémico pleno del pasado jueves sobre el reparto de cargos internos con la versión de los conservadores.
Tras el polémico pleno del Consejo General el Poder Judicial del pasado jueves, que supuso una fractura total entre nueve vocales progresistas y el bloque conservador al que se sumaron el miembro de este órgano que integra la cuota de Sumar, Carlos Hugo Preciado, y la propia presidenta del órgano, Isabel Perelló, el enfrentamiento se recrudece.
Tras la publicación en la web del Consejo de una nota de prensa explicando los pormenores del citado pleno --que no ha sido distribuida a los medios de comunicación como si se hace con otras informaciones que se consideran de interés-- el bloque progresista ha emitido en la noche de este miércoles un duro comunicado en el que acusan directamente a la presidenta Perelló de difundir un relato no consensuado.
"Es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional", señalan en su comunicado.
