Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva.

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva. / EP

M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi

Valencia

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.

Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.

Sánchez, a Feijóo: "Hoy no es el día, hoy es el día de las víctimas de la dana. Hoy es un día muy duro para los familiares y las personas que lo han perdido todo"

Sánchez, a Feijóo: "Hoy no es el día, hoy es el día de las víctimas de la dana. Hoy es un día muy duro para los familiares y las personas que lo han perdido todo"

El Ibex 35 pierde un 0,2% pero se mantiene en zona de récords sobre los 16.000 puntos

Israel impide viajar a Oviedo al palestino Yousseff Khandaqji para participar en el Festival "Pan y Roses"

La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina (en imágenes)

La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina (en imágenes)
