Detenido Carlos Fernández, exconcejal de Marbella acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

