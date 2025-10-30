Presentación de su libro
Aznar: "El objetivo de la extrema derecha de Vox es acabar con el PP, el único partido constitucional"
Feijóo guarda silencio tras la comparecencia de Sánchez
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, presentó este jueves en Madrid, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, su último libro, ‘Orden y libertad’, publicado por La Esfera de los Libros. En un acto en la Fundación Rafael del Pino, presentado por el periodista de la Cadena COPE Jorge Bustos, Aznar ha vuelto a lanzar un duro ataque contra Vox, al que ha definido como una formación de “extrema derecha” cuyo único objetivo, a su juicio, sería “acabar con el PP”. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 ha descrito al partido que presidió durante quince años como el “único constitucionalista” que quedaría en España, categoría de la que ha excluido expresamente al PSOE.
Según el análisis que ha expresado ante un auditorio abarrotado, con la presencia de autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia y de dirigentes actuales del PP como el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, o la diputada Cayetana Álbvarez de Toledo, “el actual presidente del Gobierno va al Parlamento y habla de un muro, y lo levanta. La extrema derecha dice: ‘yo quiero un muro, pero pintado por mí, para excluirles a ellos’. Yo no quiero muro, ninguno”, sentenció, aunque con una excepción: “Y si tiene que haber una valla es la que excluye a quien quiere cargarse la unidad de España o ir contra la Constitución, quien hace eso juega con fuego”. Y ante esa situación, concluyó Aznar, no cabe “inhibirse” sino que “el que pueda hacer, que haga”, remarcó, repitiendo a propósito una frase que pronunció hace dos años, con motivo de las movilizaciones contra la ley de amnistía, y que desde entonces no ha parado de reprocharle la izquierda.
