COMISIÓN CASO KOLDO
"Esto es un circo", "una comisión de difamación": Las frases destacadas de Pedro Sánchez en el Senado
El presidente de Gobierno rechaza irregularidades en el partido y cuestiona el interrogatorio en la Cámara Alta
Madrid
Pedro Sánchez comparece este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, convirtiéndose en el segundo presidente de Gobierno obligado a responder a las preguntas de una comisión, después de que José Luis Rodríguez Zapatero hiciera lo propio en 2004 en la comisión que investigaba el 11M.
En un duro interrogatorio plagado de rifirrafes con la oposición, el líder socialista ha defendido la legalidad de la financiación del PSOE después de las últimas imágenes de sobres con dinero en efectivo; ha asegurado desconocer la vida personal de Ábalos y ha cargado contra la comisión de investigación del Senado: "Esto es un circo".
- "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre con factura, como secretario general del PSOE".
- "Si usted me pregunta si es normal que se liquide en efectivo, siempre y contra la factura todo lo que representen adelantos por parte de responsables del PSOE, yo lo veo normal, siempre dentro de los límites de la realidad".
- "En el PSOE no existen sobresueldos, lo que hay es que los altos cargos, como es mi caso, lo que hacemos es aportar parte de nuestro sueldo a financiación regular de la organización. Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos".
- "Ábalos fue una persona de mi máxima confianza política, las cualidades políticas de Ábalos nada tenían que ver con sus hábitos y cotidianidad que yo desde luego desconocía".
- "Los hábitos personales [de Ábalos] que hemos conocido en esas grabaciones, no solo me decepcionan sino que me repugnan".
- "Esta es una comisión de difamación, no de investigación".
- "Yo creo que esto es un circo, más que una comisión".
Noticia en ampliación
