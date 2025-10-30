Comisión del caso Koldo, en directo | El PP considera que Sánchez no ha podido desmentir que conociera la corrupción de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Tras agradecer a Sánchez su ejercicio de “resistencia”, el senador de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, ha preguntado al presidente del Gobierno cómo actuó al destaparse el caso Koldo. “Lo que le puedo decir es que como presidente del Gobierno me baso en hechos para poder tomar decisiones como las que tomamos en el momento de la detención de Koldo García. En ese momento, el PSOE toma la decisión de exigir a su exsecretario de Organización el acta de diputado. [...] A partir de ahí, lo que puedo decirles es que hemos tomado decisiones tanto a nivel interno para poder luchar contra cualquier caso de corrupción”.

"Vamos a mantener una colaboración, absoluta y total con todas las instituciones de Navarra", ha dicho Sánchez, después de que la senadora de Geroa Bai haya lamentado un "enfriamiento institucional" entre el Gobierno central y el de Navarra.

Turno del senador de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea Arranca el turno del senador de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, que asegura que no va a convertir la comisión en un "escenario de batalla partidista" ni "en herramientas para la destrucción política del adversario".

"¿Cree que los mecanismos de control político dentro de su partido y de las instituciones fallaron?", le ha cuestionado Barkos en referencia a que Sánchez no detectara ninguna actitud sospechosa de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. "Tuve una colaboración política con estas dos personas y es verdad que esa confianza política no significa que tuviera conocimiento en lo personal de cuales eran sus conductas. [...] Creo que el PSOE, en su comité federal del pasado mes de julio, lo que hizo fue reconocer que podíamos reforzar esos controles internos para que esto no vuelva a suceder en el futuro".

Turno de la senadora de Geroa Bai, Uxue Barcos Llega el turno de la senadora de Geroa Bai, Uxue Barcos, que arranca su intervención denunciando el uso "partidista" de la comisión de investigación y ha acusado a la derecha de convertir el Senado en un "plató de televisión". "La ciudadanía exige que se depuren responsabilidades, que se combaten los delitos y la corrupción, pero con rigor y con respeto a la verdad, sin utilizar los errores de unos pocos para dañar el prestigio de las instituciones de todo", ha dicho.

Pese a la insistencia del senador de Vox, el presidente del Gobierno no aclaró si su mujer Begoña Gómez, o alguien de su entorno, influyó en el rescate de Air Europa por parte del Ejecutivo durante la pandemia.

"Creo que es importante predicar con el ejemplo y simplemente cuando hablamos de la financiación, Vox ha sufrido ya tres sanciones del Tribunal de Cuentas, tiene préstamos opacos de bancos húngaros… Si ustedes pueden aclarar todas estas cuestiones, a lo mejor pueden dar alguna lección", le ha espetado Sánchez al senador de Vox, Ángel Gordillo.

Sánchez niega sobresueldos en el PSOE y reconoce que recibió pagos en efectivo de menos de 1.000 euros Pedro Sánchez ha reconocido que recibió sobres del PSOE con dinero en efectivo para liquidar sus gastos, como los que ha documentado la UCO de la Guardia Civil en la investigación al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. "En alguna ocasión", aseguró en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, aunque sin concretatar por el momento ni cuánto ni cuándo al justificar que las cifras fueron "anecdóticas".

Bolaños denuncia el "acoso" a Sánchez "El acoso, la violencia verbal, la grosería y el intento de encerrona contra el Presidente en el Senado es su descrédito definitivo", afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando está a punto de cumplir la primera hora de interrogatorio al jefe del Ejecutivo en la llamada comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. "Responsabilidad única del PP, que no le importa arrastrar las instituciones democráticas por el barro", insistió Bolaños en X, mientras sigue desde la Cámara Alta la comparecencia del presidente del Gobierno en una sala próxima a la comisión. "Ni rozan a un Presidente honesto", sentenció Bolaños.