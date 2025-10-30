Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comisión del caso Koldo, en directo | El PP considera que Sánchez no ha podido desmentir que conociera la corrupción de Ábalos

El presidente del Gobierno comparece en el órgano de la Cámara Alta, donde el PP le interrogará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE

Miguel Ángel Rodríguez

May Mariño

Mariano Alonso Freire

Rubén Gargoi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Sigue aquí en directo la última hora de la declaración de Pedro Sánchez.

Terelu Campos responde disgustada a las críticas tras el estreno de su obra de teatro: "Que todo el mundo opine lo que quiera y nada más"

Detenido en Oviedo un traficante con una libreta en la que detallaba sus ventas de droga

El Festival "Pan y Roses", contra el boicot de Israel

Cita sobre economía azul en Impulsa

Avanzan los trabajos de demolición de la nave de Flex en La Calzada

Diálogo sobre derechos en la Casa del Pueblo

