Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Madrid
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo
Lidl está arrasando con su escoba de aire que deja como nuevas tus alfombras y cualquier tipo de suelo: en venta por tiempo limitado
La faba IGP, con garantía de autenticidad
Contenido ofrecido por Asincar