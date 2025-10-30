Sara Fernández

Tensión al inicio de la comparecencia de Sánchez por el 'caso Koldo': "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión"

Apenas cinco minutos de comisión y, el presidente de la Comisión, el popular Eloy Suárez, interrumpió el interrogatorio de la senadora de UPN al jefe del Ejecutivo. Tras un tenso diálogo que terminó con dos llamadas de atención, una al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al secretario general y portavoz del PSOE en la comisión, Alfonso Gil.