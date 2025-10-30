El veterano meteorólogo José Antonio Maldonado emite una última hora sobre lo que va a llegar a Espala en las próximas horas: las zonas afectadas

La lluvia aparecerá este jueves en algunas zonas de España debido a dos frentes asociados a borrascas atlánticas, uno de ellos con influencia en el sureste peninsular y Baleares, y el otro en Galicia.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que hay aviso amarillo -riesgo- por lluvias muy fuertes en el litoral norte de Alicante, Baleares y el litoral sur de Valencia hasta primeras horas de la tarde. Después, sobre las 18.00 horas se activará el aviso amarillo en el oeste de A Coruña y de Pontevedra también por precipitaciones, así como por rachas de 80 km/h en el oeste de la provincia coruñesa y por mala mar en el litoral de ambas provincias. Según la Aemet, los restos de las bajas presiones que afectaron el miércoles a la península se desplazarán hacia el este, a la par que una circulación atlántica con un frente entrará por el oeste por la tarde. Con esta situación, habrá cielos cubiertos de nubes bajas en la mayor parte de la península excepto intervalos en los litorales, con amplios claros por la tarde salvo en el oeste, y con lluvia de débil a moderada en el interior sureste. Habrá nubes de evolución con chubascos fuertes y tormentas en la costa de Valencia y Alicante por la mañana y en Baleares en horas centrales. El otro frente entrará a últimas horas del día y dejará precipitaciones persistentes y rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral gallego, y se moverá hacia el sur.

El veterano meteorólogo José Antonio Maldonado ha explicado a cana de su canal meteored, lo que está por llegar a nuestro país. "Aunque tardías de cara a lo que necesitaban numerosos cultivos, las precipitaciones que se han producido en distintas zonas de la mitad del sur peninsular, especialmente ayer en las provincias Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba, han venido a mejorar la situación. Si bien, como suele ocurrir en estos casos, la intensidad de las mismas fue excesiva y causaron inundaciones y algunos destrozos, así como cortes en la red ferroviaria entre Sevilla y otras provincias andaluzas. En las inmediatas horas el foco se ha trasladado a Baleares, donde las lluvias han sido fuertes. Pronto llegará un frente procedente del Atlántico que dará origen a un aumento de la nubosidad por el noroeste y también, adentrada la tarde, a nuevas precipitaciones y rachas fuertes de viento en la comunidad gallega, tendiendo a desplazarse las lluvias hacia Asturias y el norte de Castilla y León. El cielo estará parcialmente nuboso en Canarias.

Mañana el frente se irá desplazando hacia el interior, por lo que la nubosidad será abundante en la mitad occidental y se producirán precipitaciones en numerosas comarcas de la vertiente atlántica. Las lluvias serán fuertes y abundantes en Galicia, el oeste de Castilla y León y de Extremadura, así como en el Sistema Central. Tras el paso del citado frente, otro se irá aproximando al noroeste de la Península. En la mañana del sábado el frente seguirá produciendo chubascos en el noroeste, abriéndose después grandes claros en esa zona, al tiempo que aumentará la nubosidad en el resto de la Península dando origen a algunas precipitaciones durante la tarde. En Canarias estará parcialmente nuboso. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, principalmente las mínimas de Castilla y León. Allí los valores más bajos de las capitales de provincia estarán cerca de los 0 ºC. También se registrarán heladas débiles en los Pirineos. En cuanto a los vientos, predominarán del noroeste, siendo flojos en general. En el valle del Ebro el cierzo será moderado".