Congreso Futuro Iberoamericano
Felipe VI resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica
El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana"
EFE
El rey Felipe VI ha resaltado este viernes, al clausurar el primer Congreso Futuro Iberoamericano, que apostar por el conocimiento compartido en la comunidad iberoamericana es la mayor fortaleza para encontrar soluciones comunes a los desafíos en el ámbito científico, educativo, cultural y tecnológico.
"Apostar por el conocimiento es nuestra mayor fortaleza", ha subrayado el Rey en sus palabras de despedida a los congresistas iberoamericanos, en la Casa de América de Madrid, después de haber asistido a los tres últimos paneles, entre ellos una conferencia sobre física cuántica impartida por el Nobel de Física francés Serge Haroche.
Una lección que ha dejado a los asistentes "boquiabiertos, con el cerebro aún dando vueltas", según ha bromeado el rey, antes de expresar un mensaje de "apoyo y esperanza" a los afectados por el huracán Melissa y de desear "los mayores éxitos" en próximas ediciones al Congreso Futuro Iberoamericano, que nace con "decidida vocación de permanencia".
Este nuevo espacio de diálogo iberoamericano, ha añadido, "pone el foco en los grandes temas que nos afectan como sociedades", como la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad.
"Temas que nos invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia y la cultura pueden contribuir no solo al progreso, sino a que este sea más humano, con los valores humanistas, las libertades y los derechos humanos como referencia", ha apuntado.
El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana".
Así, ha sostenido que el Congreso Futuro Iberoamericano "quiere ser un espacio de promoción del conocimiento y de impulso del pensamiento compartido, donde la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología dialoguen entre sí para ofrecer soluciones comunes".
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro
- Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína