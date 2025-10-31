El PP se opone a una comisión sobre los cribados de cáncer de mama en el Parlamento andaluz

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado un escrito este viernes en el que comunica su oposición a la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre los errores de los cribados de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la petición de los grupos de la oposición.

Los tres grupos de la izquierda -PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía- por una parte, y Vox por la suya, habían registrado sendas peticiones de crear una comisión de investigación sobre este asunto, aunque en el caso de Vox proponía que la investigación se extendiera a la etapa de los gobiernos socialistas.

Fuentes parlamentarias han informado a EFE de que el PP ha entregado un escrito mostrando su oposición a las dos comisiones de investigación tal y como marca el reglamento de la Cámara autonómica.

Una vez que el PP ha propuesto su rechazo, de forma que la comisión ya no se crearía de manera inmediata, la iniciativa llegará al pleno, probablemente el de los días 12 y 13 de noviembre, para su debate, y será rechazada, puesto que el Grupo Popular ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

El pasado miércoles, los grupos de izquierda avisaron, tras ausentarse del acto de presentación de los presupuestos autonómicos en la Cámara, que si el Gobierno de Andalucía y el PP quieren "colaboración institucional" por su parte, lo primero que tienen que hacer es no oponerse a la comisión de investigación sobre los cribados del cáncer.

Los portavoces de Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE exigieron al PP que no pusieran "trabas" a la comisión de investigación que presentaron hace tres semanas y que tenía como plazo de contestación hasta este sábado.