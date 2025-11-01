Mazón suspende la remodelación del Gobierno valenciano en plena incertidumbre por su continuidad como “president”

La situación política de Carlos Mazón, cuya continuidad al frente de la Generalitat está cada vez más cuestionada por su gestión de la dana, ya está condicionando el futuro de su propio Consell. Según ha podido saber este periódico, Mazón ha decidido suspender la remodelación del Consell en la que estaba trabajando desde hace semanas y que iba a anunciar previsiblemente el miércoles tras la despedida del vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols. No habrá remodelación del Consell pero Mazón sí ha decidido que su conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, asuma las competencias para la reconstrucción que ostentaba hasta ahora el teniente general retirado.

El propio Carlos Mazón comunicó el pasado 12 de septiembre que el pleno del próximo martes 4 de noviembre debía ser el último del vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, y que al día siguiente (5 de noviembre) habría de ser la remodelación del Consell. Después del funeral de Estado del pasado miércoles y del “periodo de reflexión” que el president anunció ante el rechazo que recibió por parte de los familiares de las víctimas, algunas voces en el PP valenciano ya deslizaron (en privado) que no era el momento de realizar cambios por las lecturas que se pudiera realizar de los mismos. En el equipo de colaboradores más próximos del jefe del Consell no descartaban esa opción, aunque decían que, de momento, no se había tenido en cuenta.

La decisión de parar la remodelación del Consell o de no haber presentado unos Presupuestos de la Generalitat en el plazo establecido es un claro síntoma de la deriva en la que ha entrado el gobierno de Mazón tras lo sucedido en el funeral de Estado y de las últimas informaciones publicadas sobre su actuación el día de la dana.

Tras un verano relativamente tranquilo, pero también días después de que Maribel Vilaplana publicase una carta abierta que ya alteraba los horarios de aquella tarde del 29-O establecidos hasta entonces, cuando el 12 de septiembre anunció la marcha de Gan Pampols y la remodelación de su equipo, el líder del PP valenciano quiso dar ante todo un mensaje de continuidad y estabilidad. Estaba diciendo, por si alguien lo dudaba, que pensaba seguir en el Palau de la Generalitat cuando se celebrase el aniversario de la dana, a pesar de protestas pidiendo su dimisión y de la instrucción judicial. Y estaba diciendo que quería cerrar una etapa con la elaboración de unas cuentas y abrir otra nueva con un nuevo equipo a partir de ahí.

Pero desde entonces -y sobre todo desde desde el funeral de Estado en el que familiares de fallecidos dejaron patente ante los ojos de toda España su animadversión hacia el president- la situación para Mazón se ha complicado de tal manera que ha decidido suspender incluso esa remodelación del Govern destinada a marcar la continuidad de su mandato. Las próximas horas se antojan clave para su futuro, con posibles reuniones al máximo nivel entre Génova y Presidencia de la Generalitat para buscar una salida pactada que resuelva la situación límite actual, lo que reclaman cada vez más voces dentro del partido.