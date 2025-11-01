Andalucía
Montero critica que el PP intente "banalizar" las consecuencias de los cribados de cáncer
La vicepresidenta primera del Gobierno se ha pronunciado así tras las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, quien dijo que "seguramente" las afectadas "se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos"
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ve "inadmisible" que en el PP se intente "relativizar la vida", aunque sea solo de una mujer, y considera que no se puede "banalizar" las consecuencias por los fallos en los cribados de cáncer.
Montero, que ha participado este sábado en Sevilla en un acto sobre Memoria Democrática del PSOE-A, se ha pronunciado así tras las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, quien dijo este viernes que "seguramente" las afectadas por los fallos en los cribados "se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos".
"Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida aunque sea de una de nosotras", ha dicho Montero, quien ha subrayado que cualquier programa que defienda la vida de las mujeres es importante y no se puede "banalizar" las consecuencias que tiene algo que, en su opinión, no se puede tildar de sólo "un fallo".
Ha resaltado el "colapso" de los servicios públicos, que a su juicio responden "a una falta de apuesta" y a la privatización, y ha considerado "indignante" que se pueda quitar gravedad a lo ocurrido porque sólo se trata "de 'no sé cuántas vidas'".
Una sola mujer "justifica un programa" y un sistema sanitario de "calidad", que permita que las mujeres y sus compañeros se sientan "seguros" ante la enfermedad, ha zanjado.
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón