CITADA A DECLARAR
La periodista que comió con Mazón el día de la dana, en el hospital tras sufrir una crisis
Maribel Vilaplana está llamada a declarar el próximo lunes ante la jueza que instruye la causa de la dana
Redacción
La periodista Maribel Vilaplana ha acudido a un centro hospitalario tras sufrir, tal como ha podido confirmar este periódico, una crisis. Tal como relatan desde el círculo más próximo de la comunicadora, Vilaplana ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios tras acudir a un hospital con un grave cuadro de ansiedad y tensión durante las últimas horas.
Según confirman estas mismas fuentes, Vilaplana permanece en las instalaciones hospitalarias. La crisis se produce apenas unas horas después de la publicación en exclusiva por parte de Levante-EMV de la información según la cual la periodista le mostró al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un video con las inundaciones de Utiel a las 17:40 horas el pasado 29-O, mientras ambos comían en el restaurante El Ventorro.
Este episodio nervioso se produce apenas 24 horas antes de que la periodista tenga que acudir a declarar ante la jueza que instruye la causa de la dana el próximo lunes para responder a las preguntas sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre y la cronología de los hechos que sucedió a la comida en El Ventorro.
