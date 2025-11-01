Sumar se 'autopregunta' en el Congreso para dar foco a sus ministros y disputa al PSOE la cuota de pantalla

Sumar explora nuevas fórmulas para paliar la falta de visibilidad que padece en el Gobierno. En el ecuador de la legislatura y tras casi dos años de coalición, el ala minoritaria busca a toda costa ganar foco y distinguirse de un PSOE que amenaza con opacarle. La última estrategia emprendida por los de Yolanda Díaz es emplear al grupo parlamentario para ganar protagonismo. ¿Cómo? Convirtiendo la autopromoción en una técnica parlamentaria y haciendo que los diputados de Sumar pregunten en el Congreso a sus propios ministros durante la sesión de control de los miércoles. Estas 'autopreguntas' permiten a los ministros ganar cuota de pantalla, sacar pecho de su gestión y poner en agenda temas que políticamente les son favorables.

En el espacio argumentan esta nueva estrategia en la importancia de amplificar la imagen de sus ministros en el Gobierno y marcar perfil propio frente al socio mayoritario. El principal riesgo que implica ser el ala minoritaria de una coalición es quedar difuminados. Un riesgo que en Sumar intentan a toda costa evitar, más aún a las puertas de que arranque el ciclo electoral que comenzará en diciembre en Extremadura y continuará en Castilla y León y Andalucía.

Durante varias semanas, Sumar ha planteado varias preguntas al mismo Gobierno del que forma parte; y en las últimas dos se han dirigido a sus propios ministros. El pasado miércoles una de las protagonistas de la sesión de control fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que respondió al diputado valenciano Nahuel González, de su mismo grupo parlamentario, Sumar. El objetivo de la pregunta era sacar pecho de la gestión del Ministerio de Trabajo durante la dana el mismo día en que se cumplía el primer aniversario de la tragedia.

"¿Qué medidas se han puesto en marcha desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para evitar que, en situaciones de emergencia como la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, las empresas obliguen a sus trabajadores y trabajadoras a acudir a sus puestos poniendo en riesgo su seguridad y su vida?", preguntó el diputado.

La ministra de Trabajo recogió el guante y exhibió su balance sobre las medidas laborales puestas en marcha, con los datos de empleo y de ertes. Además, Díaz reclamó desde el Congreso la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La dirigente de Sumar rompió así la dinámica instalada en el ala socialista del Gobierno, que eludió el debate político apelando al recuerdo a las víctimas, un día antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Díaz respondió además una segunda pregunta por parte del PP, aunque fuentes parlamentarias apuntan a que esa pregunta en realidad estaba dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que fue finalmente derivada a la vicepresidenta segunda.

La última vez que Díaz respondió a una pregunta en la sesión de control del Congreso fue el 25 de junio y en los últimos meses, se ha convertido en un comentario más o menos habitual de la dirigente gallega la queja de que "el PP ya no me pregunta", una frase repetida en intervenciones y entrevistas. Una falta que ahora piensa paliar a través de sus propios diputados.

Control de la agenda

La nueva estrategia, debatida e impulsada en el seno de la coalición de izquierdas, está pensada para permitir a los ministros de Sumar sacar cabeza dentro del Gobierno, pero también situar en el centro del debate asuntos que le son favorables y tratar de situar ciertos temas en agenda. Fue el caso de Díaz, que trató de hacer gala de su gestión en el Ministerio de Trabajo, y también de la ministra de Sanidad, que puso en el centro del debate la crisis de los cribados.

Y es que en esa misma sesión, Mónica García también respondió a una pregunta de Engracia Rivera, también diputada de su grupo parlamentario. El objetivo de esta cuestión era agitar a nivel nacional la crisis que estalló al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. "¿Qué información tiene el Gobierno sobre negligencias en los cribados del cáncer de mama en el conjunto del Estado?", fue la pregunta de la diputada andaluza, que dio pie a que la ministra a cargar contra el presidente popular. "Desde que saltó el escándalo en Andalucía, desde el Ministerio de Sanidad nos hicimos cargo, cosa que no hizo el señor Moreno Bonilla, que mintió y ocultó información", defendió García desde sede parlamentaria.

La hoja de ruta también está pensada para "confrontar" con el PSOE y remarcar las diferencias con el ala socialista. En este marco, también se vio esta semana cómo el diputado de Sumar Vicenç Vidal preguntaba al ministro de Transportes Óscar Puente sobre las infraestructuras de transportes terrestres en Baleares; la semana pasada fueron los dos diputados Jorge Pueyo y Rafael Cofiño, también de Sumar, quienes confrontaron con Puente, a quien dirigieron sendas preguntas también sobre este asunto en sus respectivos territorios -Aragón y Asturias-.