En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | García Ortiz niega los delitos que se le imputan
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.
Cristina Gallardo
A juicio de la defensa, sólo el "prejuicio" del juez Hurtado de que el fiscal había sido partícipe puede explicar que en su auto de procesamiento incluyera que García Ortiz actuó a por órdenes de Presidencia del Gobierno, sin que se hubiera realizado ninguna diligencia al respecto.
Ángeles Vázquez
"Un proceso injusto en su conjunto"
“El fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto”, argumenta Castro en defensa de García Ortiz. Sostiene que la instrucción se inició con la idea de que el investigado era culpable y se centró “en la búsqueda de pruebas contra el fiscal general del Estado”, lo que privó de defensa. “La desidia del instructor” impidió analizar qué más personas pudieran haber tenido acceso al correo objeto de acusación.
Ángeles Vázquez
Todo el material recogido pertenece a disposición del instructor, sin que se haya devuelto o eliminado lo innecesario. Se produjo una vulneración frontal y grave del artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos, por lo que debe anularse, incluidos lo informes de la UCO hechos a partir de ese material. En esos informes se constataba que el fiscal general había procedido a borrar sus cuentas y su móvil.
Ángeles Vázquez
“El instructor dio vio libre para copiar toda la información de todos sus dispositivos o en cualquier repositorio sin aplicar ningún filtro para que el equipo policial copiara materiales privados”, señala la exabogada general del Estado para sostener las vulneraciones de derechos que a su juicio ha sufrido García Ortiz.
El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
El fiscal general del Estado ha respondido con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, de si se considera "responsable" de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. De este modo, y tras la lectura de los hechos que se le imputan a García Ortiz por parte de la secretaria judicial, ha dado comienzo el juicio que por primera vez en democracia sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles, que sigue ostentando el cargo porque ni se ha apartado del cargo ni ha sido suspendido. Lee la noticia completa.
Ángeles Vázquez
"Excesivo y desproporcionado"
La abogada de García Ortiz sostuvo que “la instrucción de este procedimiento se han producido varios motivos de nulidad de actuaciones y graves vulneraciones de derechos fundamentales”. En su opinión, la nulidad de actuaciones obedece a que el 30 de octubre de 2024 el instructor dictó tres autos, entre ellos el del registro. El del secreto es nulo por falta de motivación, porque se limita a decir que resulta necesario decretar el secreto, sin realizar un juicio de ponderación, y fue “excesivo y desproporcionado”.
El auto de entrada y registro es nulo, porque incumple lo previsto para esta intromisión y vulneró gravemente su derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad. También excedió el tiempo comprendido. El instructor ordenó la intervención de todas las comunicaciones desde el 8 de marzo al 30 de octubre de 2024. Luego lo limitó, pero ello “no subsana el vicio inicial”.
Así ha sido la llegada de García Ortiz al Supremo
Cristina Gallardo
Una nueva prueba documental
La ex Abogada general del Estado, Consuelo Castro, en defensa del fiscal general, adelanta que argumentará como cuestiones previas la nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz durante la instrucción. Aporta además nueva prueba documental, entre ella mensajes en la red X del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez
Ángeles Vázquez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, responde con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, si se considera responsable de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. A continuación la acusación que ejerce el novio de Isabel Díaz Ayuso planteó sus cuestiones previas.
Ángeles Vázquez
La sala de vistas está ordenada en el sentido contrario al habitual. La acusación que ejerce el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones populares ocupan los estrados situados a la izquierda del tribunal, mientras que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y los abogados defensores de García Ortiz, entre los que se encuentra la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, están a su derecha. El fiscal general se sienta a su lado con toga.
