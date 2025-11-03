Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / EP

Redacción

El Tribunal Supremo juzga por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

