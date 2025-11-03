Crisis en la Generalitat Valenciana
Mazón continuará en activo y presidirá este martes el pleno del Gobierno valenciano
La Generalitat aclara que el presidente "no tiene prescrita ninguna baja médica" y que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo"
Mateo L. Belarte
Carlos Mazón continuará trabajando en los próximos días como president de forma habitual pese a haber adelantado este lunes que presentará su dimisión en el futuro inmediato. Así lo aclaran fuentes de la Generalitat ante informaciones surgidas en los últimos minutos y que apuntan a que Mazón se habría cogido una baja médica.
Desde el entorno del todavía president aclaran que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica", si bien añaden que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo, su equipo confirma que por ahora el jefe del Consell no ha solicitado esta medida a su médico.
Así, por el momento, continuará trabajando "como estaba previsto". Tanto es así que mañana martes está previsto que Mazón presida el pleno ordinario del Consell, según confirman las fuentes de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón