El PP pide la dimisión de Torres tras el nuevo informe de la UCO
El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020
EFE
El Partido Popular ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que el entonces presidente de Canarias intervino en el cobro de pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama.
En un comunicado, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo ha señalado que Torres no puede ser ministro de España "por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta" y que su continuidad en el Gobierno es "imposible" después de las revelaciones de la UCO.
La Guardia Civil subraya en el informe que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.
El informe
El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante el 15 de julio.
Según el PP, Torres llevaba tiempo esperando el informe que iba a provocar su caída y ese informe ha llegado este lunes. "La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama", señala el texto. Si el ministro no dimite, añade, debe ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo cese.
Sánchez, agrega el PP, es culpable de "tener un umbral ético en el que todo cabe" y es alguien que "está podrido" y que "todo lo corrompe".
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón